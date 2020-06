Fotogallery Alessandro Rella - PhotoPress.it

Quando l'occhio vuole la sua parte... e il gusto la stravolge

"Ho preso la tradizione e l’esperienza da mio nonno, ci ho aggiunto la passione di mio padre, un pizzico della mia follia, e ho creato l'Insolita Trattoria"

Così si presenta lo Chef, Lorenzo Romano.

La fusione di questi elementi, tradizione, esperienza, passione e follia ha creato una cucina creativa dalla quale parte un viaggio alla ricerca di sapori del tutto nuovi, una vera e propria esperienza sensoriale a 360°.

Sperimentare con tutti i sensi un percorso del tutto insolito, infatti "Niente è ciò che sembra".

Lorenzo è uno Chef giovane, carico di idee e ricco di fantasia e gli piace “giocare” con il cibo. Mutare le forme e i colori, gli abbinamenti e le strutture, mai dimenticando i sapori e le tradizioni della cucina di una volta.

I piatti sono tutti da scoprire perciò non vi sveleremo alcun componente, dovrete farlo da soli.

La cena oltre che gustosa, servita bene ed esteticamente impeccabile è una sorpresa dalla prima all'ultima portata!

In aggiunta al menu alla carta, che cambia ogni stagione, sono disponibili tre percorsi degustazione a discrezione dello Chef.

Durante il lungo periodo di Lockdown, Lorenzo, ha sperimentato (con successo) un servizio delivery un po insolito, non poteva esser altrimenti… ovvero diventare chef per una sera. A differenza degli altri delivery a casa arriveranno tutti gli ingredienti, le materie prime, per fare il piatto scelto, già pesati e porzionati, ci sarà solo da seguire passo passo le istruzioni che verranno fornite e... il gioco è fatto! Per di più, Lorenzo ha pensato proprio a tutto, infatti il materiale di confezionamento è completamente biodegradabile e compostabile.

Ora, non resta che avventurarsi in questo viaggio dove niente è ciò che sembra!

Ringraziamo Lorenzo Romano per l’ospitalità.





L'insolita Trattoria

Via Gabriele D'Annunzio 4r/a

50135 Firenze

Tel: 055 679 366

www.insolitatrattoria.it