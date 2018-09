L'Antico Egitto a Firenze

Obelischi, templi, piramidi ricostruite ed un museo più importante di quanto si possa pensare.

Forse non tutti i fiorentini sanno che nella nostra città esiste un importante reperto proveniente dall'Antico Egitto. Se non bastasse dunque la tanta arte di casa nostra presente in città, possiamo riscoprire anche alcune tracce di una delle civiltà più misteriose e attrattive per milioni di persone in ogni angolo del mondo. Segnaliamo subito dunque l'obelisco situato nel giardino di Boboli. La storia dei suoi tanti spostamenti è incredibile e l'inizio dei suoi movimenti risale addirittura all'imperatore romano Domiziano.

L'Antico Egitto ha poi profondamente ispirato altri luoghi della nostra città come il tempo egizio presente al Museo Stibbert, la Piramide delle Cascine ed infine la statua di Osiride collocata all'interno del Giardino Torrigiani. E poi ovviamente c'è l'importante sezione egizia dedicata all'interno del Museo archeologico nazionale in Piazza Santissima Annunziata. Anche in questo caso forse non tutti sanno che dopo Torino, raccoglie il numero più grande di reperti dell'antica civilità nel nostro paese.

C'è un aspetto poi curioso da sottolineare e che poniamo subito alla vostra attenzione: Book of ra, o se preferite il libro di Ra è esistito veramente ed era uno dei principali testi sacri dell'Antico Egitto. Veniva utilizzato in particolare quando c'era la morte del Faraone. Il suo successore doveva leggere all'incirca 75 invocazioni, tutte da imparare a memoria, da rivolgere alle varie manifestazioni di Ra. Tali invocazioni chiedevano l’unione del Faraone morto con la divinità per dunque averne l'assoluta benedizione.

Nel mondo reale così nel mondo virtuale dei videogiochi online dunque, l'Antico Egitto è ancora presente nella nostra città così come nei contesti più disparati: basti pensare anche alle varie trasposizioni cinematografiche della storia classica de La Mummia (l'ultima in ordine temporale ha visto Tom Cruise come protagonista) che ogni volta registra incredibili successi al botteghino dei cinema in ogni parte del mondo. Più che una maledizione dunque, l'Antico Egitto sembra emanare ancora fortuna e successo a chi ne trae ispirazione.