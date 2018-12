Killer Queen domani all’Auditorium Flog W Live

Sabato 22 dicembre serata in onore dei Queen con la tribute band italiana ufficiale. In apertura The Shots, segue RockXMas DanceHall con Lucille & Dr. Lorenz

Dopo il successo del biopic “Bohemian Rhapsody”, non poteva mancare la serata-tributo che L'Auditorium Flog W Live di Firenze dedica domani, sabato 22 dicembre, agli indimenticabili Queen con la tribute band italiana ufficiale dei Killer Queen.

I Killer Queen sono la prima tribute band dei Queen in Europa. Nati nel 1995 a opera di alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diventa da subito punto di riferimento per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da "We Will Rock You" (official italian Queen fans club) come tribute band ufficiale per l’Italia. Da allora sono stati più di 800 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati. I Killer Queen propongono da sempre un proprio stile di tributo, incentrato non tanto sulla somiglianza di aspetto, quanto sulla passione e sulla qualità del repertorio e dello spettacolo proposto. Da Marzo 2012 si fa più stretto il legame con il mondo Queen, quando i Killer Queen suonano come band di Kerry Ellis, che successivamente è ritornata in Italia in tour acustico con Brian May, suo produttore. Dal 2009 la band si esibisce anche con l’accompagnamento sul palco di un’orchestra sinfonica; il progetto è stato più volte realizzato in alcuni teatri e rassegne di prestigio, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere. Proprio grazie a questo spettacolo nel 2011 i Killer Queen sono stati la prima cover band a eseguire, in occasione del ventennale della sua uscita, dal vivo e per intero, l’album Innuendo che nemmeno i Queen stessi hanno mai eseguito live. Infine, nel medagliere del gruppo troviamo il concerto del 1 giugno 2015, quando il gruppo è stato ingaggiato per suonare all’Arena di Verona come band di supporto a Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen, spettacolo che è stato trasmesso due giorni dopo in prima serata su Canale 5.

Dopo il concerto, disco rock natalizia con Lucille & Dr.Lorenz.

Biglietti € 7 / ridotto € 5