Cena nel buio al Kantiere di via del Cavallaccio

Curioso appuntamento venerdì 29 novembre

Al Kantiere doppio appuntamento: lunedì 25 novembre presentazione del corso di sceneggiatura a cura di Andrea Muzzi e venerdì 29 novembre cena nel buio . Al Sonoria venerdì 15 novembre festa ritmica al Sonoria ad ingresso gratuito.

PRESSO IL KANTIERE:

Cena nel buio

Corso di sceneggiatura

PRESSO IL SONORIA:

Festa ritmica del Sonoria

Ritmo Bimbo

Corso di Sax

Pizzica e tarantella

Body Percussion

Sale prova al Sonoria

Il Kantiere si trova in via del Cavallaccio 1/q. Nei pressi del multisala Uci e Hotel Hilton: per conoscere gli orari e le date di partenza delle attività 055/7331270 dal lunedì al nenerdì dalle 10 alle 13 e dalle 18:00 alle 20:00 oppure e-.mail a: segreteria@kantierefirenze.it. Sito: www.kantierefirenze.it

Il Sonoria si trova in via Chiusi 3 , accanto alla Biblioteca Canova: per conoscere gli orari e le date di partenza delle attività 055/715405 dal Lunedì al Venerdì dalle 16 alle 19 oppure info@sonoriaq4.it . Sito: www.sonoriaq4.it

