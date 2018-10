Job Week, settimana dedicata all'orientamento al mondo del lavoro

Iniziativa organizzata dallo Sportello Informagiovani del Comune di Firenze che torna da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre, dopo il successo della prima edizione

Ogni giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 in vicolo Santa Maria Maggiore, Job Week ospiterà due diverse agenzie per il lavoro che saranno a disposizione per colloqui, orientamento mirato, registrazione dei candidati e consultazione di tutte le posizioni aperte sul territorio.

Le agenzie partecipanti sono: Adecco Italia, Ali - Agenzia per il lavoro, Adhr Group - Agenzia per il lavoro, AxL–Agenzia per il lavoro, Arkigest, During, Elpe Hr Agenzia per il lavoro, Openjobmetis, Orienta, Synergie Italia - Agenzia per il lavoro.



La partecipazione alla Job Week è gratuita, con iscrizione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per iscriversi inviare una mail all'indirizzo infogiov@comune.fi.it o chiamare il numero 055218310 entro le 15 di venerdì 5 ottobre, specificando la/le data/e e gli orari di vostro interesse.

Ecco il calendario completo della Job Week:

Lunedì 8 ottobre Elpe e Openjobmetis

Martedì 9 ottobre Orienta e Synergie

Mercoledì 10 ottobre Ali e During

Giovedì 11 ottobre Adecco e Axl

Venerdì 12 ottobre Adhr e Arkigest