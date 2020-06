Joan as Police Woman: cancellato il concerto di Firenze

Fino al 30 giugno per richiedere il voucher di rimborso

Contrariamente a quanto annunciato, non sarà possibile recuperare in novembre il concerto fiorentino di Joan as Police Woman previsto per il 23 maggio al Teatro Puccini.

Chi ha acquistato il biglietto per tale data, può richiedere, entro il 30 giugno, un “voucher” di pari valore a quello indicato sul biglietto, compresi diritti di prevendita. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.ticketone.it/campaign/covid-19. Il voucher avrà validità di 18 mesi e potrà essere utilizzato per una lista di concerti che sarà comunicata a breve.