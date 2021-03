Jazz 4 Spring 2021: 14 appuntamenti on line

Sulle pagine Facebook e youtube di Music Pool e Musicus Concentus

È fissato per venerdì 12 marzo 2021 il primo appuntamento di Jazz4spring, la rassegna primaverile promossa da Network Sonoro (Music Pool e Musicus Concentus) che, con 14 eventi in tante diverse città toscane, animerà questo mese di marzo ancora penalizzato dall’emergenza coronavirus che costringe gli spazi per la musica al silenzio. Follonica e Pisa protagoniste di questo primo giorno.

Due gli eventi programmati. Per le ore 19:00 di venerdì 12 marzo Basquiat e King Zulu, una lezione di storia del jazz curata da Francesco Martinelli che parte da “King Zulu” (1986) il capolavoro del grande pittore americano Jean-Michel Basquiat. Attraverso immagini, video e ascolti Francesco Martinelli accompagnerà il pubblico alla scoperta di Basquiat e del suo dipinto, ricco di indizi nascosti legati alle radici del jazz e della cultura africano-americana. Nel programma un set musicale con Pee Wee Durante, Dj Fonx e Mauro La Mancusa: un omaggio alle sonorità della New York degli anni di Basquiat e ai suoi miti del jazz Dizzie Gillespie e Charlie Parker. Conduce l'incontro Alessandra Cafiero.

Il programma è prodotto in collaborazione con il Comune di Follonica, presso il Teatro Fonderia, e con Grey Cat Festival.

Francesco Martinelli è impegnato fino dagli anni ‘70 nella diffusione della cultura jazzistica in Italia come organizzatore di concerti, giornalista, saggista e traduttore. Ha pubblicato diversi libri sul jazz e sui suoi principali interpreti internazionali e di recente è stato il curatore del volume “The History of European Jazz – The music, musicians and audience in context”, a conclusione di un vasto progetto internazionale promosso da European Jazz Network.

È fissato per le ore 21:00 il concerto di MUSICA NUDA. Un incontro fortuito voluto dal destino quello tra la voce di Petra Magoni e il contrabbasso di Ferruccio Spinetti, duo che da poco ha compiuto diciotto anni di attività. Nella loro carriera, Ferruccio e Petra hanno portato il loro progetto in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere spazi prestigiosi, collezionando importanti riconoscimenti e realizzando insieme più di 1500 concerti, otto dischi in studio, tre dischi live e un dvd. Questo episodio li vede protagonisti nello speciale “format” online di Jazz4spring in attesa di poterli ascoltare ancora dal vivo. Le interviste sono realizzate da Alessandra Cafiero ed il programma è prodotto a Pisa, a cura di Ex Wide e Pisa Jazz.

Network Sonoro è la più importante rete toscana dedicata alle nuove musiche, che diffonde su tutto il territorio della regione, nelle grandi città come nei piccoli centri. Fondata nel 2005 e curata da Music Pool e Musicus Concentus, è sostenuta da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze e Fondazione CR Firenze.

Jazz4Spring prevede la realizzazione di un prodotto originale che unisce la musica dal vivo ad interviste e curiosità raccontate dagli artisti e dai protagonisti e andrà online in due fasce orarie, alle ore 19,00 ed alle ore 21,00 sulle pagine Facebook e Youtube di Music Pool, Musicus Concentuse dei parteners di Jazz4Spring. Il concerto integrale sarà disponibile su Jazzintoscana.it, accessibile gratuitamente per il primo mese e poi con un abbonamento annuale di € 11,99.

MUSICA NUDA

Petra Magoni: voce

Ferruccio Spinetti: contrabbasso

Cantante solista con all’attivo già quattro album, nel gennaio 2003 Petra Magoni aveva in programma un mini-tour in alcuni piccoli club della “sua” Toscana con un amico chitarrista. Proprio il giorno del loro primo concerto, quest’ultimo si ammala. Petra, invece di annullare la data, chiede a Ferruccio, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituirlo all’ultimo minuto. Il concerto ottiene un tale successo che i due protagonisti di questo “Voice’n’bass” combo, nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero repertorio composto dalle canzoni che più amano e di slancio registrano in una sola giornata il loro primo album “Musica Nuda”, titolo che darà poi il nome anche al loro duo. In quindici anni di intensa attività concertistica in tutto il mondo, Musica Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi vantando nel proprio palmarès la “Targa Tenco 2006” nella categoria interpreti, il premio per “Miglior Tour” al Mei di Faenza 2006 e “Les quatre clés de Télérama” in Francia nel 2007. Nel corso degli anni, Ferruccio e Petra hanno portato il loro progetto in giro per il mondo, riuscendo a raggiungere anche spazi prestigiosi tra cui l’Olympia di Parigi, l’Hermitage di San Pietroburgo. Inoltre, sono stati ospiti del Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch e, sempre in Germania, hanno aperto i concerti di Al Jarreau. Nel marzo 2014 sono stati gli unici ospiti musicali della “Giornata Mondiale del Teatro” che si è celebrata all’interno del Senato della Repubblica, alla presenza del Presidente Pietro Grasso. Nel 2015 e 2016, il “Little Wonder Tour” ha ottenuto successi in tutto il mondo, partendo dall’Europa, passando dagli Stati Uniti al Perù, fino ad arrivare in Giappone. Nel 2017 esce “Leggera”, disco di brani inediti a cui seguirà un lungo Tour internazionale. Nel 2018 si esibiscono alla Camera dei deputati in occasione delle celebrazioni per il centenario dell’Aula di Montecitorio. Dello stesso anno l’ultimo disco uscito “Verso Sud” (disco live - Edel, 2018), un viaggio nel sud musicale dell’Italia e del mondo in puro stile Musica Nuda e cioè ‘Istinto e ‘Libertà’ sia nello scegliere il repertorio sia nel modo di interpretarlo, con leggerezza ma mai senza rispetto. Nel 2019 prosegue il Tour che oltre a girare l’Italia raggiunge Francia, Ucraina, Portogallo, Spagna, Austria e Stati Uniti. Nel 2020 debutta “Turandò”, il nuovo spettacolo di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti prodotto da Corvino Produzioni e Bubba Music con testo e regia di Marta Dalla Via.

In 18 anni Petra e Ferruccio hanno realizzato più di 1500 concerti, prodotto otto dischi in studio, tre dischi live e un dvd.