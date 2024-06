Jasmine Paolini perde la finale al Roland Garros

Ph da immagine tv Eurosport

È stato bello sognare ed è stato bellissimo arrivare alla finale del Roland Garros, ma c'è stato il disco rosso per Jasmine Paolini nell'ultimo atto dello Slam francese. Di fronte, aveva la polacca Iga Swiatek, che ha vinto agevolmente 6-2, 6-1 contro la volenterosa tennista toscana. L'inizio della partita aveva dato qualche speranza a Jasmine Paolini e ai suoi tifosi, perché la garfagnina si era portata sul 2-1 con un break di vantaggio. Da quel momento, però, buio pesto e la fuoriclasse polacca ha inanellato 10 giochi consecutivi: dopo aver vinto 6-2 il primo, si è portata sul 5-0 del secondo set. A quel punto, Paolini ha vinto un gioco prima di congratularsi con l'avversaria al termine del match.

L'atleta 28enne toscana ha fatto veramente il massimo, arrivare in finale da numero 12 del tabellone non è mai facile. Da lunedì Paolini entrerà in top ten Wta, grande traguardo.

Domani domenica 9 giugno Paolini in coppia con Sara Errani cercherà di vincere il torneo di doppio: in finale troveranno le favorite Gauff - Siniakova: impresa in questo caso difficile ma non al limite dell'impossibile come la finale singolare contro la Swiatek che in questo momento è di un altro livello rispetto a tutte le sue avversarie.