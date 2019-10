"Italia Morta Vivente": murales di 'Tvboy' contro il nuovo partito di Renzi

foto Agenzia Dire

Lo street artist autore del famoso "bacio" tra Salvini e Di Maio ha colpito nel piazzale di Porta al Prato, a due passi dalla Stazione Leopolda

(DIRE) Firenze, 18 ott. - Lo street artist 'Tvboy', autore a Roma del 'bacio' tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, torna a 'colpire'. Stavolta a Firenze, dove mette nel mirino Matteo Renzi, pronto a far partire la Leopolda. Nella notte, nel piazzale di Porta al Prato, a due passi dall'ex stazione che da dieci anni fa da cornice alla kermesse renziana, ha ritratto in un murales l'ex premier come uno zombie accanto a una lapide, in cui è scritto "Italia Morta Vivente".

(Dig/ Dire)