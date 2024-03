Istituto storico, Vannino Chiti presidente: succede a Matulli

“Saluto la nomina di Vannino Chiti a nuovo presidente dell’Istituto storico toscano della Resistenza e dell'Età contemporanea. Mi congratulo con l’ex presidente della Regione Toscana e senatore Chiti che succede a Giuseppe Matulli scomparso di recente e sono convinto che saprà continuare a lavorare per il bene di questa importante istituzione che, da sempre, collabora col Comune di Firenze. All’Istituto lavorano giovani studiosi che sono impegnati per promuovere una cultura della memoria storica condivisa della Resistenza e per la formazione di studenti e insegnanti. Sono certo che il presidente Vannino Chiti – conclude Milani – saprà sviluppare anche le grandi questioni dell’età contemporanea legate alle sfide alla democrazia, alle violenze interne alle comunità e tra Paesi diversi”.