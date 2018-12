 Isolotto: una nuova piazza tra mercato, pensilina ed area giochi

L'obiettivo è la valorizzazione del mercato con la creazione più fruibilità dello spazio pubblico da parte di tutti

Il progetto esecutivo è scaturito da un lungo percorso partecipativo e dal successivo concorso per la riqualificazione di Piazza Isolotto. Gli elementi centrali sono la valorizzazione del mercato e la creazione di nuove situazioni di socializzazione.

Sono state avanzate varie osservazioni ad esempio sul carico e scarico merci, la sosta dei camion degli ortolani la mattina e il doppio senso di marcia da mantenere in via delle Magnolie che saranno valutate nel periodo che precede il bando di gara e l’aggiudicazione dei lavori.

Tutto ha avuto inizio con Idee in Piazza: serie di incontri tematici svolti tra luglio e novembre 2013; fissazione delle linee guida con una delibera del Consiglio di Quartiere 4 del novembre 2013; concorso di progettazione redatto sulla base di queste linee; presentazione nel luglio 2015 in Piazza Isolotto del progetto vincitore.



Il progetto contiene molti degli obiettivi emersi in fase di partecipazione: la nuova area giochi per bambini (localizzata nell’area a verde presente davanti al sagrato); la particolare conformazione della pavimentazione (priva di scalini per favorire l’accessibilità ad anziani e portatori di handicap) con la creazione di una connessione tra Viale dei Bambini e Viale dei Pini; una nuova pensilina, più ampia della precedente, che, oltre ad ospitare il mercato, sarà attrezzata per l’allestimento di eventi culturali durante le altre ore del giorno; un fontanello pubblico di alta qualità e servizi igienici per operatori e utenti del mercato e delle altre attività della piazza.