Irpet: approvato il bilancio preventivo 2024

Firenze –Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza il Bilancio preventivo 2024 e proiezione 2025-2026 dell’Istituto regionale per la programmazione economica (Irpet). L’Aula ha approvato all’unanimità una risoluzione presentata dalla Lega.

Come ha spiegato il presidente della commissione Affari istituzionali e bilancio, Giacomo

Bugliani (Pd), “il valore della produzione è pari a 3milioni e 426mila 700 euro e deriva dai ricavi delle vendite e delle prestazioni; si registra un aumento del contributo regionale per l’attuazione di piano e programma attività, da 390mila a 600mila; rimane inalterato il contributo ordinario per funzionamento 2milioni e 750mila euro; c’è un aumento dei ricavi per prestazioni derivanti da attività commerciali: da circa 42mila 500 a 76mila 700 euro”. Quanto ai costi di produzione, “gli scostamenti più importanti sono da 43mila a 86mila euro per l’acquisto beni; da 822mila a un milion e 12mila 691 euro per acquisti di servizi; l’incremento di circa il 2 per cento (da 2milioni e 58mila a 2milioni e 99mila euro). Costo della produzione è pari a 3milioni 308mila 222 euro”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Marco Casucci (Lega) ha dichiarato: “Dobbiamo constatare ancora una volta che Irpet ha grandi potenzialità, dovrebbe essere messo in condizione di operare più efficacemente”. E ha rinnovato “l’auspicio di rapporto più continuo e sinergico con Consiglio e prima commissione. Non siamo del tutto soddisfatti, servirebbe impegno importante da parte della Giunta”.

È stata la capogruppo della Lega, Elena Meini a illustrare la proposta di risoluzione che sarà accolta dalla maggioranza e approvata con voto unanime: “Irpet è un istituto lodevole, abbiamo avuto modo di apprezzare molte volte le sue indagini, che si basano, tutte su dati nazionali e scelte nazionali, e ne analizzano l’impatto e la ricaduta, mai sulle scelte prese per i nostri cittadini toscani. Si è dibattuto tanto sulla nuova società in costituzione ‘Toscana Strade’, vorremmo indagine per capirne impatto economico. Con la risoluzione chiediamo un focus di Irpet sul tema”. Proposta accolta dal Partito democratico, “come stimolo che senz’altro è da cogliere nel suo spirito più positivo, con il coinvolgimento di Irpet, pur restando assicurata l’autonomia decisionale delle commissioni consiliari”.