'Io non rischio 2020' nella Metrocittà Firenze

Basta inserire il nome della propria strada. Tutte le iniziative previste domenica 11 ottobre per la campagna di Protezione civile

Distanti fisicamente, vicini scialmente: è 'Iononrischio2020'. Domenica 11 ottobre 2020, infatti, la campagna informativa nazionale sui rischi che interessano il nostro Paese, torna con una nuova modalità, quella social, che propone l'incontro dei volontari di Protezione civile con i cittadini nelle piazze digitali.

Attraverso un evento facebook e sul sito della Città Metropolitana di Firenze sono pubblicizzate tutte le piazze digitali realizzate dai Comuni e dalle Associazioni di volontariato del territorio metropolitano, che partecipano alla campagna.

'Io non rischio' è un proposito, un'esortazione che va presa alla lettera. L'Italia è un paese esposto a molti rischi naturali, e questo è un fatto. Ma è altrettanto vero, rileva Massimo Fratini, consigliere delegato alla Protezione civile, che l'esposizione individuale a questi rischi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l'adozione di alcuni semplici accorgimenti. E attraverso conoscenza, consapevolezza e buone pratiche poter dire, appunto: "Io non rischio".

La Città Metropolitana di Firenze promuove tra l'altro 'iRisk?', un progetto del Servizio Protezione Civile della Metrocittà finalizzato a comprendere quali siano i rischi che corriamo.

Il primo passo è conoscerli: inserendo su https://metrofipc.it/inr/ l'indirizzo dell'abitazione, della scuola o del posto di lavoro,verrà prodotta una scheda riepilogativa dei rischi naturali o antropici del luogo scelto, la localizzazione delle aree di attesa più vicine e tante altre informazioni utili.

Il Secondo è informarsi su come affrontarli e la campagna 'Io Non Rischio!' viene incontro proprio a questa esigenza.



Sito ufficiale di 'Io non rischio': http://iononrischio.protezionecivile.it/



Evento Facebook Piazze Digitali: https://www.facebook.com/events/3466287176762384



Web 'Io non rischio' della Città Metropolitana di Firenze: http://iononrischio.cittametropolitana.fi.it