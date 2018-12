Dinamica al vaglio della Polizia Municipale

Stava attraversando la strada quando è stato urtato da un’auto cadendo a terra. E per il pedone, 66enne fiorentino, è scattato il trasporto in ospedale in codice rosso.



L’incidente è accaduto stamani intorno alle 9.10 in via Senese al Galluzzo. Una utilitaria condotta da una fiorentina del 1951 stava transitando in direzione Due Strade quando prima del distributore ha investito un 66enne fiorentino che stava attraversando la strada.



L'uomo ha sbattuto la testa e quindi è stato portato in codice rosso all’ospedale dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia Municipale. La viabilità è tornata regolare alle 10 circa.