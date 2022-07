Investe cinghiale, sbanda e si schianta su un albero: morto 55enne

Firenze, 29 luglio - Un uomo di 55 anni è deceduto ieri sera poco prima delle 21 nel viale dei Tigli, tra Viareggio e Torre del Lago, dopo aver investito con la sua auto un cinghiale che gli ha attraversato la strada: dopo l'urto con l'animale l'auto è finita violentemente contro un albero e Dario Volpe - questo il nome della vittima - ha perso la vita. L'uomo era diventato nonno da poco.

"Ormai sempre più incidenti stradali - afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella - sono causati dai cinghiali, e quello della scorsa notte è l'ennesimo che si verifica nella nostra regione. Il problema è che in Toscana ci sono 500.000 cinghiali, è un numero spropositato per la nostra regione, ed è urgente un piano di contenimento".

"Come ci ricorda uno studio di Coldiretti - sottolinea Stella - la Toscana è al primo posto, con 27 sinistri, per gli incidenti gravi con investimenti di animali. La tragedia di Viareggio dimostra come la situazione sia ormai ingovernabile e che serve un piano di contenimento straordinario per ridurre velocemente il numero degli esemplari, che sono oltre 500.000 in tutta la regione. C'è un cinghiale ogni 8 abitanti, un dato largamente al di sopra di qualsiasi rapporto di sostenibilità, sia sul fronte della sicurezza che dei danni all'agricoltura".