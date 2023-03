Focolari: intitolato a Chiara Lubich un Giardino di Firenze

Solenne e festosa cerimonia stamani al Galluzzo dove il giardino adiacente all'Esselunga è stato intitolato a Chiara Lubich. Erano presenti tante persone del Movimento dei Focolari e non solo, ed autorità importanti come l'assessora comunale Federica Giuliani, il cardinale Giuseppe Betori arcivescovo di Firenze, il questore di Firenze Maurizio Auriemma e la vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi.

Grande atmosfera con la presenza di alcune bambine che hanno intonato canti e ballato, il Gonfalone di Firenze accompagnato dal suono delle chiarine sotto un sole magnifico, primaverile.

La figura solare ed estremamente generosa di Chiara Lubich è risaltata con grande evidenza.

L'importanza anche simbolica di questa intitolazione è stata riassunta da Betori con queste parole: "Nelle strade ci si passa, in un giardino ci si incontra". E proprio incontro e fraternità sono tra i concetti chiave del Messaggio di Chiara Lubich, che ha messo radici in 180 Paesi, praticamente in tutto il mondo.

Chiara Lubich, trentina, fondatrice del Movimento dei Focolari, morta 15 anni fa, era cittadina onoraria di Firenze.

“La vita solare di Chiara Lubich - ha detto Federica Giuliani, assessore alla Toponomastica e confessioni religiose - ha illuminato la strada di molte persone e da grande pedagoga quale era ha concentrato l’attenzione sui ragazzi e sulla ricerca della pace tra i popoli. Messaggio quanti mai attuale oggi".

Il questore Auriemma, che conosce bene il Movimento dei Focolari anche perché ha vissuto a lungo a Trento, ha ricordato che all'inizio il Movimento sembrava quasi "rivoluzionario" per l'epoca e ne ha sottolineato l'importanza per la sua attività soprattutto a favore delle nuove generazioni.

Le bambine hanno giocato con il tipico e simbolico Dado della pace e dell'amore, che contiene frasi prese dal Vangelo.

Vicino a Firenze Chiara Lubich ha fondato nel 1964 la Cittadella permanente di Loppiano nel Comune di Figline. A Loppiano, dove vivono stabilmente circa 200 persone cui si aggiungono circa altre 600 che vi trascorrono un periodo di formazione, c'è la sede dell'Istituto Universitario Sophia, affiliato al movimento.

La diversità di lingue, culture e provenienze si manifesta nella musica: proprio nella cittadella hanno avuto origine i complessi multiculturali Gen Rosso e Gen Verde. "Nulla è piccolo di ciò che è fatto con amore", amava dire Chiara Lubich, e i frutti del suo impegno fondato sul Vangelo sono abbondanti e mirabili.