Intesa Sanpaolo: ecco il Consiglio del territorio di Firenze

Firenze, 4 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha deliberato la designazione dei componenti del Consiglio del Territorio di Firenze, organo consultivo territoriale la cui costituzione risponde alla volontà di Intesa Sanpaolo di salvaguardare il profondo legame con il territorio delle banche incorporate, come Banca CR Firenze, favorendo la continuità delle relazioni istituzionali a livello locale e mantenendo un’approfondita conoscenza del mercato di riferimento. Il Consiglio del Territorio di Firenze svolgerà la propria attività di raccordo tra banca e territorio con compiti di natura consultiva nei confronti della Direzione Regionale Toscana e Umbria Intesa Sanpaolo, la cui responsabilità è affidata a Luca Severini.

In particolare, il Consiglio del Territorio, di norma riunito quattro volte l’anno, si occuperà di segnalare le esigenze peculiari della zona di riferimento e di avanzare proposte volte sia a rafforzare i rapporti di Intesa Sanpaolo con le diverse realtà territoriali che a consolidare il suo posizionamento di mercato, segnalando tematiche di interesse. I membri del Consiglio del Territorio sono stati individuati fra esponenti significativi del contesto economico ed istituzionale di riferimento e il loro mandato è triennale.

E’ stato nominato presidente Giuseppe Morbidelli, Professore emerito della Facoltà di Giurisprudenza Università “La Sapienza” di Roma, avvocato, Presidente di Banca CR Firenze dal 2012 al 2019. Di seguito i componenti: Leonardo Bassilichi, Imprenditore, Presidente della CCIAA di Firenze, Presidente di Firenze Fiera, Vice Presidente di Unioncamere nazionale; Carlo Barducci, Amministratore di TiQuadro (consulenza finanziaria e direzionale per aziende), già dirigente in Banca CR Firenze; Franco Bernardini, Presidente di Confidi Imprese Toscane e di Confidi Centro; Renzo Cotarella, Amministratore delegato di Marchesi Antinori SpA, con incarichi in associazioni di categoria; Andrea Fabianelli, Imprenditore delsettore alimentare, Vice Presidente della CCIAA di Arezzo–Siena, Vice Presidente di Assoartigiani nazionale; Luigi Salvadori, Imprenditore, Presidente Fondazione CR Firenze e Vice Presidente ACRI.