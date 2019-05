Intervento di ricerca sulle colline di Fiesole

Ad opera del SAST

Si è concluso stanotte intorno alle ore 2.30 l’intervento di ricerca che ha coinvolto il Soccorso Alpino Toscano nel comune di Fiesole (Firenze).

Attivati dalla centrale del 118 per una persona scomparsa, una squadra a terra del Soccorso Alpino della Stazione Monte Falterona con un’Unità Cinofila si è recata in località Bosconi, nel comune di Fiesole per le operazioni di ricerca.

L’uomo, C.B (30 anni), allontanatosi da casa non ha fatto ritorno.

Le ricerche hanno dato esito positivo poco dopo quando, il border collie dell’Unità Cinofila del Soccorso Alpino ha individuato l’uomo a qualche centinaia di metri dalla casa, nascosto in un roveto.

L’uomo è stato recuperato, visitato dal dottore del 118 per poi essere messo in barella per essere trasportato fino all’ambulanza per l’ospedalizzazione.

Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.