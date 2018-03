Firenze: interventi sugli alberi in viale dei Mille e viale Pieraccini

Ecco i lavori della prossima settimana sulle strade cittadine: manutenzione notturna nel sottopasso di viale Strozzi. Le opposizioni chiedono che l’assessore Bettini venga a riferire in consiglio sulla situazione delle alberature

La manutenzione notturna nel sottopasso di viale Strozzi da viale Fratelli Rosselli a viale Lavagnini. E anche interventi sulle alberature in viale dei Mille, viale Pieraccini e piazza della Calza. Sono solo alcuni dei lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

"Come abbiamo già richiesto in conferenza capigruppo ieri e alla luce degli eventi che nelle ultime settimane hanno registrato ripetute cadute di alberi in città, l’ultima proprio ieri in zona Novoli, riteniamo assolutamente necessaria e improrogabile una comunicazione dell’Assessore all’Ambiente Bettini lunedì in Consiglio comunale sulla situazione delle alberature a Firenze -chiedono Cristina Scaletti (La Firenze viva), Miriam Amato (Gruppo Misto), Jacopo Cellai (Forza Italia), Tommaso Grassi (Firenze riparte a sinistra), Silvia Noferi (Cinque Stelle), Alessio Rossi (Articolo 1- MDP) e Francesco Torselli (Fratelli d’Italia)- Ci aspettiamo che il Sindaco raccolga la nostra richiesta e informi attraverso il suo assessore la città tutta su una questione così centrale per Firenze".