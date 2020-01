Internet e Diritto: una guida per sopravvivere ai social network

Presentazione del volume di Montegiove e Santucci giovedì 30 gennaio alle 17 alla biblioteca “Pietro Leopoldo”. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani e il presidente del Corecom, Enzo Brogi

Firenze – Tornano alla Biblioteca della Toscana “Pietro Leopoldo”, in piazza dell'Unità italiana 1 a Firenze, gli appuntamenti del ciclo “#Internet&Diritto – Il futuro in biblioteca”. Giovedì 30 gennaio alle 17 è in programma l’incontro “I minori nella rete: conoscere il cyberbullismo”, con la presentazione del volume “#Gnomeide 2: manuale di sopravvivenza ai social network” di Sonia Montegiove e Gilberto Santucci (Tau Editrice, 2019). Si tratta di una guida utile per accompagnare ragazzi e adulti nell’uso consapevole delle tecnologie, che raccoglie riflessioni e suggerimenti pratici per vivere in modo sano e sereno la dimensione social.

A portare i saluti sarà il presidente del Consiglio regionale della Toscana Eugenio Giani. Intervengono gli autori Sonia Montegiove, giornalista e formatrice, e Gilberto Santucci, giornalista e formatore. Modera il presidente del Corecom Toscana, Enzo Brogi.