Inside Out al Teatro Verdi di Firenze

Una nuova action del progetto internazionale "Inside Out" creato dieci anni fa dal fotografo e urban artist francese JR

L'Orchestra della Toscana ha aderito al progetto e, a partire da domani mattina mercoledì 27 gennaio, verranno affissi sui muri esterni del Teatro Verdi, 71 ritratti giganti di direttori, musicisti, tecnici e amministrativi.

Sulle plance pubblicitarie, che non contengono più i manifesti degli spettacoli perché non programmati in questo periodo, saranno ospitate le facce di tutti quelli che dentro alla struttura hanno continuato a lavorare in questi mesi. I primi manifesti verranno affissi domani mattina di buon ora e si andrà avanti per tutto il giorno. Sono stati chiamati a dare una mano anche ospiti "esterni". "Inside Out" è la più grande esposizione fotografica mai realizzata, creata con la partecipazione attiva di migliaia di persone in tutto il mondo. Da domani saranno disponibili le prime foto e alcuni video della ORT Action. Il cantiere resta operativo per tutta la giornata; sarà possibile passare in qualunque momento per vedere lo stato d'avanzamento.