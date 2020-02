Insetti nei piatti alla Scuola elementare di Rovezzano: ma le foto sono vecchie

La Lega all'attacco, ma confonde le immagini che poi risultano essere state scattate un anno fa. Laura Sparavigna (Presidente Commissione Istruzione, Formazione e Lavoro): “La Lega ha creato un procurato allarme. Propongo un nuovo video di scuse”. Anche l’assessore Funaro replica: “Non abbiamo avuto segnalazioni dalla scuola. Sono solo polemiche”

La polemica delle mense scolastiche a Firenze sembrava essersi placata, ma le foto diffuse dai consiglieri della Lega di pietanze scarse e alcuni piatti con insetti all’interno l’hanno riaccesa nuovamente.

A denunciare l’accaduto è stata la Lega al Quartiere 2 di Firenze: “È inaccettabile – dichiara il Capogruppo al Q2 Manfredi Ruggiero – continuare a ricevere queste fotografie e segnalazioni dopo le polemiche dello scorso novembre e soltanto dopo un mese che sono state aggiudicate le nuove imprese appaltatrici. Abbiamo depositato un’interrogazione urgente per sapere quali provvedimenti adotterà l’amministrazione nel breve periodo per fronteggiare questa situazione imbarazzante. Parliamo di un servizio che è a pagamento per le famiglie dei bambini e che dovrebbe essere somministrato con la dovuta quantità e qualità e soprattutto senza trovare mosche morte nella verdura”.

“Mi sorprende che i consiglieri comunali e di Quartiere della Lega non conoscano ancora qual è la procedura per segnalare problemi e disservizi che possono verificarsi nella refezione scolastica. Sanno benissimo che il nostro Ufficio controlli interviene su segnalazione, che in questo caso non è arrivata, e non in base a video e comunicati stampa. Serve che ci sia una segnalazione da parte della Commissione mensa. Inoltre, la dirigente scolastica non ha ricevuto segnalazioni” afferma sulle prime l’assessore all’Educazione Sara Funaro a proposito del presunto ritrovamento di insetti nei piatti alla scuola elementare di Rovezzano. “Da settembre a oggi dalla scuola Nuccio ci sono arrivati report e nessuno di questi contiene segnalazioni di problematiche di questo tipo - continua l’assessore -. Nessuno dei nostri addetti ai lavori ha ricevuto segnalazioni a proposito di questo spiacevole episodio di cui parlano i consiglieri”. L’assessore in questo periodo è impegnata a incontrare le Commissioni mensa delle varie scuole. Dalla scuola Nuccio, spiega Funaro, “non sono arrivate lamentele”. “I consiglieri leghisti farebbero meglio a fare un’opposizione costruttiva verificando i fatti - conclude Funaro - invece che polemiche per avere titoli ad effetto sui giornali. I nostri bambini e le nostre scuole non hanno bisogno delle loro polemiche gratuite, ma di attenzioni serie e responsabili”.

“Di fatto nelle nostre mense scolastiche si stanno verificando ancora degli episodi spiacevoli come corpi estranei nei piatti oppure porzioni ridotte per gli alunni. Auspichiamo come gruppo Lega degli interventi immediati da parte dell’Amministrazione, è impensabile – conclude il consigliere comunale della Lega Salvini Firenze Andrea Asciuti – che a Firenze nel 2020 non si possa mandare sereni i figli a pranzo nelle scuole”.

“La Lega denunciando il malfunzionamento delle mense e riprendendo fatti accaduti lo scorso anno non ha fatto altro che creare un procurato allarme in tutta l'amministrazione comunale. I consiglieri, siano essi del Consiglio comunale o dei quartieri – replica la presidente della Commissione Istruzione, Formazione e Lavoro Laura Sparavigna – devono smettere di praticare una politica fatta solo di proclami e non di proposte. I consiglieri sono soliti cercare gli scandali anziché lavorare in maniera propositiva e costruttiva in Commissione ed in Consiglio. I consiglieri della Lega – aggiunge la presidente Sparavigna – sono quelli che urlano vergogna quando una persona parla in Consiglio comunale e poi non si vergognano di mettere in giro fake news. Nell'era del digitale un consigliere di quartiere ha fatto un video su vicende passate e che sono già state affrontate. Bisogna prendersi le proprie responsabilità sia nella vita reale ma anche quando si scrive sui social – conclude la presidente Laura Sparavigna – e quindi vi invito a produrre un video, con la stessa attenzione e con la stessa durata di quello che avete prodotto, con le scuse su quanto avete affermato”.

La Lega Salvini Firenze rettifica infatti successivamente, confermando che le foto relative agli insetti nei piatti delle mense si riferiscono allo scorso anno: “Proprio perché abbiamo a cuore le vicende della scuola e come mangiano i nostri bambini alcuni consiglieri, sia al Quartiere che al Comune, hanno ritenuto di riportare alla luce dei problemi che devono essere affrontati dall'amministrazione comunale. Siamo rammaricati di aver messo in fibrillazione tutto il settore scolastico per un fatto ormai datato. Ma allora, come molti ricorderanno, si parlò molto della situazione delle mense scolastiche a Firenze. Rimane viva, proprio riguardo a quei fatti incresciosi, una nostra interrogazione dove chiediamo chiarimenti su quanto accaduto e continueremo la nostra opera di controllo nelle scuole fiorentine”.