Innovazione digitale per le imprese

L’utilizzo del digitale – fra web, social e nuove tecnologie - ha profondamente cambiato il modo in cui le imprese del terziario comunicano con i propri clienti e organizzano l’attività. Ma se per le realtà aziendali più grandi stare al passo con i tempi è più facile, non lo è per quelle piccole, dove mancano le competenze e a volte anche il tempo e le risorse giuste. E allora, come fare per non perdere la sfida della modernità e restare competitive?

Proprio di questo si parlerà giovedì 26 settembre 2024 a Firenze, nell’incontro dal titolo “Innovazione digitale per il commercio, il turismo e la ristorazione. Tutte le opportunità”, organizzato dalla Confcommercio all’interno dell’Istituto degli Innocenti, in piazza SS.ma Annunziata.

L’appuntamento, ad ingresso gratuito previa registrazione online, è per le ore 17.45.I lavori, moderati dal direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, si apriranno con i saluti dell’assessore regionale alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo, dell’assessora all’innovazione del Comune di Firenze Laura Sparavigna e del presidente della Camera di Commercio fiorentina Massimo Manetti.

Il compito di spiegare le finalità dell’incontro sarà di Lorenzo Lippi, CEO dell’agenzia di comunicazione Sinaptic e presidente del gruppo interprovinciale ICT (Information&Communication Technology), costituito da poco all’interno della Confcommercio Firenze-Arezzo. Dopo il presidente Lippi, sul palco si alterneranno tre professionisti dell’ICT per spiegare in maniera concreta, agli imprenditori in sala, le possibilità che le attuali tecnologie, intelligenza artificiale compresa, offrono per facilitare alcuni compiti e per migliorare la produttività.

Michele Barbagli, CEO di Sintra Digital Business, parlerà di “equilibrio fisico e digitale nel retail”; Alessandro Nencioni, CEO di Wisp.One srl, si concentrerà invece su alcune soluzioni digitali per il turismo, mentre Alberto Tofani, CEO di Tofani Dreams, illustrerà alcuni scenari futuri aperti dall’attuale “Rinascimento tecnologico”, tra ologrammi e altre soluzioni per ottimizzare i tempi e migliorare i servizi ai clienti. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 19; seguirà un cocktail nello splendido Cortile delle Donne.

"Con l’evento del 26 settembre inauguriamo un nuovo capitolo per la crescita tecnologica delle imprese nel nostro territorio – sottolinea il presidente del gruppo ICT della Confcommercio fiorentina Lorenzo Lippi – vogliamo creare un network di esperti in grado di guidare le aziende verso l'innovazione, organizzando incontri e workshop dedicati alle ultime tendenze del settore. Il cuore del nostro progetto è il Confcommercio IT HUB, un incubatore tecnologico che offrirà servizi di consulenza, mentoring e accesso a finanziamenti per supportare le PMI nel loro percorso di digitalizzazione.

L'HUB semplificherà l'adozione di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e l'Internet of Things, rendendole accessibili a tutte le imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni. Il nostro obiettivo è chiaro: avvicinare la tecnologia al tessuto imprenditoriale locale, promuovendo una cultura digitale che sia alla base della crescita e della competitività delle nostre aziende”.