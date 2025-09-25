Iniziativa ' Cubo nero' a Firenze il 29 settembre

Iniziativa "Cubo nero", appuntamento lunedì 29 settembre, ore 18.00, all’ex Teatro Comunale, promosso dal comitato Salviamo Firenze.
"𝐈𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐞𝐱 𝐓𝐞𝐚𝐭𝐫𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞 è 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐢𝐥 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐫𝐫𝐨𝐫𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐬𝐬𝐢 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐥𝐮𝐧𝐠𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐡𝐚 𝐟𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐫𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐞𝐜𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐬𝐩𝐞𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭𝐨𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦", si legge in un post Facebook.
"𝑇𝑟𝑎𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑙 𝐶𝑢𝑏𝑜 𝑁𝑒𝑟𝑜 𝑖𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑜𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡à 𝑎𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑖 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑛𝑑𝑜 𝐹𝑖𝑟𝑒𝑛𝑧𝑒 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜".
I candidati del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci aderiscono e partecipano a questa iniziativa perché "il “Cubo Nero” è il simbolo di una stagione di speculazione che vogliamo fermare: si difendano patrimonio pubblico, residenzialità e qualità urbana, contro progetti calati dall’alto e finalizzati al lusso.
Rivolgiamo un invito alla cittadinanza a partecipare attivamente non solo a questo presidio ma a tutte le iniziative di Salviamo Firenze, portando un cubo/scatola di cartone come gesto simbolico: Firenze non è in vendita", concludono Roberto De Blasi ed Eleonora Colucci Candidati M5S – Elezioni Regionali Toscana.