Infrastrutture, in arrivo 500 milioni per la Toscana?

"Finalmente, dopo qualche anno, arrivano buone notizie da Roma per la Toscana". Lo affermano in una nota alcuni esponenti di Italia Viva: Raffaella Paita (Presidente Commissione Lavori Pubblici Camera Deputati), Alice Rossetti e Nicola Danti (coordinatori regionali Italia Viva) e Stefano Scaramelli (Capogruppo IV in Consiglio Regionale).

"Dalle anticipazioni del Decreto “Semplificazioni 2” - sottolineano ancora i renziani - risulterebbe previsto uno stanziamento di circa 500 milioni di euro per la nostra regione, dando così il via a una stagione di opere attesa da ormai troppo tempo: la Tirrenica, il raddoppio della linea ferroviaria Empoli/Siena, la “Porrettana-Prato Est”, il riassetto della viabilità nella zona est di Lucca.

Se confermato questo scenario sarebbe molto importante per la nostra regione. Anche la Toscana sarà beneficiata dunque del cambio di passo del Governo Draghi e si appresta a vivere una fase importante per l’ammodernamento della propria rete infrastrutturale che sarà volano anche per la ripresa economica.

Ci auguriamo adesso che tutti, ognuno per le proprie competenze, operino perché si possa procedere speditamente sul percorso tracciato dal decreto", concludono gli esponenti di Italia Viva.