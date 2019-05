Informagiovani, torna la Job Week alle Murate: obiettivo il lavoro

Dal 10 al 14 giugno aziende all'avanguardia a disposizione per colloqui, orientamento mirato, registrazione dei candidati. Partecipazione gratuita ma iscrizione entro il 7 giugno

Torna la Job Week, la settimana dedicata all'orientamento al mondo del lavoro organizzata dallo Sportello Informagiovani del Comune di Firenze. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è in programma da lunedì 10 a venerdì 14 giugno presso il semiottagono delle Murate (piazza Madonna della Neve). Ogni giorno, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, due diverse agenzie per il lavoro saranno a disposizione per colloqui, orientamento mirato, registrazione dei candidati e consultazione di tutte le posizioni aperte sul territorio. Ecco le agenzie partecipanti: Adecco Italia SpA, Ali - Agenzia per il lavoro SpA, AxL SpA – Agenzia per il Lavoro, Arkigest Srl, During SpA, Netmi Agenzia per il Lavoro SpA, Orienta SpA, Tempor SpA, Umana Spa Agenzia per il Lavoro.

La partecipazione alla Job Week è gratuita, con iscrizione obbligatoria entro le ore 15 di venerdì 7 giugno tramite mail all'indirizzo infogiov@comune.fi.it o chiamando il numero 055218310. In occasione della Job Week, il Servizio Eures della Regione Toscana, Informagiovani e Europe Direct del Comune di Firenze organizzano un incontro informativo aperto su ricerca attiva di lavoro e opportunità di formazione e mobilità in Europa, con un focus sulla rete europea dei servizi per l'impiego coordinata dalla Commissione Europea. Obiettivo è dare un quadro delle principali occasioni di mobilità professionale e di formazione a Firenze, ma anche in Europa.

Saranno illustrate le modalità di ricerca attiva di lavoro e le opportunità di mobilità tra cui European Solidarity Corp, le borse di mobilità professionale della Regione Toscana, il portale Eures (European Employment Service) e i progetti ‘Your First Eures Job 6.0’ rivolto ai giovani e ‘Reactivate’ pensato invece per chi ha più di 35 anni.

Intervengono: Alessandra Toni o Martina Viviani dell’Informagiovani del Comune di Firenze, Paola Bobini consulente Eures della Regione Toscana, Germana Monaldi dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale Eures, Diletta Gasparo del Centro Europe Direct Firenze.

Per maggiori informazioni, programma e iscrizioni: https://portalegiovani.comune.fi.it/pogio/news_publish/primopiano_dettaglio.php?ID_REC=16897