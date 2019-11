Info Day Erasmus a Firenze

Le iscrizioni scadono giovedì 28 novembre 2019

Erasmus+è il programma dell’Unione europea dedicato all’istruzione. Con i suoi 14,7 miliardi di euro di investimenti per il periodo 2014-2020, Erasmus+ offre una seria infinita di opportunità non solo agli studenti ma anche a insegnanti, educatori e associazioni che lavorano con il mondo della scuola (qualsiasi organizzazione attiva in ambito di istruzione, formazione, gioventù e mondo del lavoro).

Ma come fare per conoscere e cogliere queste opportunità? La partecipazione agli Info Day è utile per avere informazioni e conoscere i potenziali partner.

L’Agenzia nazionale INDIRE, in collaborazione con il Centro Europe Direct del Comune di Firenze e Murate Art District, organizza due giorni di Infoday gratuiti sul tema, durante i quali sarà possibile non solo approfondire l’argomento ma anche usufruire di consulenze individuali con esperti a cui fare tutte le domande specifiche del caso.

Martedì 3 dicembre e mercoledì 4 dicembre vi aspettiamo al Murate Art District (Piazza delle Murate) per due giorni di approfondimento.

Programma di martedì 3 dicembre

Le opportunità per la scuola nel programma Erasmus+

10.30 -Registrazione dei partecipanti

11.00 - Apertura dell’incontro con Sara Paglia (Coordinatrice dell'Agenzia nazionale) e Laura Nava (Capo Unità gestionale per i settori Scuola e Educazione degli adulti)

11.15 -Dall’idea di progetto ai risultati finali: il ciclo di vita dei progetti Erasmus+

14.00 - Consulenza individuale

Per iscriverti online e prenotare una consulenza per il 3/12 clicca qui

Programma di mercoledì 4 dicembre

Le opportunità per le organizzazioni impegnate nell'Educazione degli Adulti nel Programma Erasmus+

10.30 - Registrazione dei partecipanti

11.00 - Apertura dell’incontro con Sara Pagliai (Coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire) e Laura Nava (Capo Unità KA1 e KA2 scuola e Educazione degli Adulti Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire)

11.15 Dall’idea di progetto ai risultati finali: il ciclo di vita dei progetti di mobilità per lo staff e dei partenariati strategici per l’Educazione degli adulti a cura dello Staff dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire

12.45 - Gli strumenti di EPALE per ispirarsi, collaborare, valorizzare i progetti a cura dell’Unità EPALE Italia

13.00 - Conclusioni

14.00 - Consulenza individuale per progetti di mobilità KA104, partenariati strategici KA204 con lo staff dell’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE.

Per iscriversi online e prenotare una consulenza per il 4/12 clicca qui

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 28 novembre.

Per maggiori informazioni: erasmusplus@indire.ite europedirect@comune.fi.it