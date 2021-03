Infermieri: 8.303 le domande di partecipazione al concorso in Toscana

ESTAR ha indetto il bando di concorso per infermieri, mentre prossimamente uscirà un bando per operatori socio assistenziali. Cisl organizza lezioni di preparazione

Sono 8.303 le domande di partecipazione al concorso Estar per assunzioni a tempo indeterminato di infermieri per tutte le Aziende Sanitarie della Toscana (il termine per la presentazione delle domande scadeva oggi, 4 marzo alle 12).

Estar prevede di svolgere le prove scritta e pratica a metà aprile e tutti gli orali nella seconda metà di maggio, in modo da avere già a giugno la graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato, che si aggiungerà alla graduatoria già esistente che mette a disposizione 1.516 infermieri per assunzioni a tempo determinato di durata anche pluriennale".

Lezioni e corsi online per la preparazione ai concorsi banditi a livello regionale. Ad organizzarli Cisl Funzione Pubblica di Siena con l’obiettivo di proseguire, nonostante la pandemia, il suo percorso di formazione attiva sul territorio. Nel dettaglio il Comune di Poggibonsi ha bandito il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto a tempo pieno profilo professionale di “Istruttore amministrativo” cat. C del CCNL del 31 marzo 1999. La presentazione della domanda scade il 10 marzo. Il corso di preparazione verrà effettuato online.

«Sulla parte sanitaria – spiega il segretario generale di Cisl Fp Siena Riccardo Pucci - si prevede una massiccia partecipazione pertanto verrà probabilmente effettuata una preselezione dei candidati basata su materie specifiche». Per agevolare i partecipanti ai concorsi, la Cisl di Siena, in collaborazione con la Cisl di Grosseto, organizza il corso di preparazione online.

«Per i partecipanti si tratta di una importante occasione – sottolinea Pucci - poiché le graduatorie saranno utilizzate da tutte le aziende sanitarie della Toscana. Un appuntamento al quale è bene presentarsi ben preparati, per questo i corsi, saranno effettuati da docenti di provata esperienza, provenienti dal settore, che svolgeranno un programma completo sulle materie previste dai bandi di concorso».

Le domande di partecipazione al concorso per infermieri scadranno il 4 marzo e le prime prove selettive sono previste tra fine aprile e inizio maggio.

Il programma del corso Cisl per infermieri e tutte le informazioni relative allo stesso verranno fornite nell’open day che si terrà venerdì 12 marzo alle ore 18 in video conferenza. Per informazioni e pre-iscrizioni ai corsi: mail segretario@cislfpsiena.it; contatto Whatsapp 3892313788.