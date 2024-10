Incontro tra domanda e offerta: la fiera toscana del lavoro, in Fortezza

Si tratta di un'importante occasione di incontro tra domanda e offerta, in cui aziende e candidati possono entrare in contatto diretto, facilitando l'accesso al mercato del lavoro.

Quando si svolgerà la fiera del lavoro in Fortezza

La prossima edizione della fiera toscana del lavoro si terrà nelle giornate dell'8-9-10 ottobre 2024, presso la Fortezza da Basso di Firenze. L'evento si svilupperà su tre giorni, durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di assistere a workshop, seminari e colloqui individuali con le aziende.

La novità di quest'anno è la cosiddetta formula diffusa, ovvero la manifestazione si terrà anche nei Centri dell’impiego di tutta la regione nelle giornate di lunedì 7 e venerdì 11 ottobre in tutta la Toscana. Durante le tre giornate previste i partecipanti avranno modo di assistere a convegni, dibattiti, seminari formativi e informativi, rivolti a tutti coloro che sono alla ricerca di un'occupazione, alle aziende e agli addetti ai lavori.

Di cosa si tratta: un evento per agevolare l'incontro tra domanda e offerta

La fiera toscana del lavoro ha lo scopo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, permettendo alle aziende di incontrare candidati in linea con le loro esigenze e ai candidati di esplorare diverse opportunità di carriera. L’evento offre anche numerosi momenti formativi, come workshop e seminari su temi legati al mondo del lavoro, dalle tecniche di ricerca attiva di lavoro alle competenze trasversali richieste dal mercato.

La fiera toscana del lavoro è, quindi, un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di nuove opportunità professionali o desidera ampliare il proprio network. Partecipare all'evento offre molteplici vantaggi sia per i candidati sia per le aziende, creando un terreno fertile per nuove collaborazioni e progetti lavorativi.

Come partecipare alla fiera toscana del lavoro

Candidati e candidate hanno la possibilità, già da alcune settimane, di inviare il proprio curriculum vitae attraverso la piattaforma ufficiale fieratoscanadellavoro.it. Questo processo permette ad Arti di effettuare una prima fase di preselezione, facilitando l'incontro tra i profili più idonei e le posizioni lavorative disponibili. Durante i giorni della fiera toscana del lavoro, le aziende partecipanti disporranno di spazi dedicati dove potranno svolgere colloqui mirati con i candidati preselezionati.

In parallelo, gli operatori e le operatrici di Arti saranno presenti per offrire colloqui di orientamento e fornire informazioni utili sulle iniziative della Regione Toscana in materia di politiche attive per il lavoro. Tra queste iniziative, spiccano i percorsi formativi di riqualificazione professionale e aggiornamento delle competenze, studiati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro. Chi è interessato può ancora candidarsi alla preselezione, consultando le opportunità sempre aggiornate sul sito ufficiale della fiera.

Chi parteciperà alla fiera del lavoro

Alla fiera del lavoro parteciperanno numerose aziende locali e internazionali attive nei settori più diversi: dalla tecnologia all’ingegneria, dal marketing alla finanza. Saranno presenti anche istituzioni pubbliche, agenzie di reclutamento e università, pronte a offrire supporto a chi è alla ricerca di un'occupazione o desidera migliorare le proprie competenze professionali. Per le aziende, questo evento rappresenta un'occasione unica per entrare in contatto diretto con giovani talenti e professionisti qualificati.