Incidente sul Ponte all'Indiano, feriti e caos

Una moto ha urtato un'auto in panne. Intervento di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco. Il motociclista in ospedale in codice rosso

Un tamponamento sul Viadotto dell’Indiano con la chiusura di oltre un’ora della direttrice verso Ponte Greve. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.15 e ha coinvolto una moto e un’auto. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale la vettura era ferma in panne sulla corsia di sorpasso quando è stata urtata da una moto in transito sulla stessa corsia e direzione. Il colpo è stato così violento che l’auto è stata sbalzata in avanti diversi metri.

L’automobilista è rimasto incastrato nella abitacolo tanto da rendere necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sia il motociclista (del 1992) che il conducente dell’auto (quasi coetaneo del 1995) sono stati portati in ospedale: il primo in codice rosso, il secondo con lievi ferite.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi la circolazione sulla direttrice Ponte a Greve è rimasta chiusa con uscita obbligatoria Argingrosso. Riapertura completa alle 12.35.