Incidente mortale a Firenze: gravi ripercussioni sul traffico

Grave incidente all'alba in zona Beccaria

Investimento mortale attorno alle 7 sul viale Giovine Italia in direzione piazza Beccaria.



Un mezzo furgonato ha investito un giovane di 30 anni originario di Bagno a Ripoli che transitava in sella alla sua bicicletta. I rilievi per verificare la dinamica del sinistro hanno richiesto il restringimento del viale.



L'assessore alla Mobilità avvisa su Twitter "Per grave incidente in viale Giovine Italia si stanno registrando pesanti ripercussioni sui viali".



Successivamente un post su Facebook: "Stamani si è verificato un grave incidente in viale Giovine Italia con una persona deceduta. La strada è stata chiusa per le operazioni legate ai rilievi e successivamente parzialmente riaperta. Questo ha comportato pesanti ripercussioni sui viali fino a piazza della Libertà e risentimenti si sono registrati anche oltre. Adesso il viale Giovine Italia è tornato pienamente transitabile ma restano ancora qualche rallentamento in zona Libertà-Lavagnini".