Incidente in via Mannelli: scooterista positivo ai pre-test per alcol e droga

In corso gli accertamenti per la conferma dei test

Positivo al pretest per alcol e sostanze stupefacenti, è rimasto coinvolto in un incidente in via Mannelli in sella al suo scooter. Adesso rischia due denunce, l’arresto, la revoca della patente e la confisca del veicolo. Il protagonista è un 47enne italiano.



Il fatto è accaduto ieri pomeriggio. Due due motociclisti dell’Autoreparto stavano pattugliando le strade del Quartiere 2 quando in via Mannelli sono stati fermati da alcuni passanti che li avvisavano di un incidente stradale appena avvenuto poco più avanti. Gli agenti si sono quindi diretti sul luogo del sinistro dove hanno trovato due veicoli coinvolti: "un’auto condotta da una giovane donna con una bambina piccola che piangeva terrorizzata e uno scooter guidato da un 47enne italiano, che molto agitato inveiva contro le persone presenti. Dai primi accertamenti è emerso che era avvenuto uno scontro in seguito al quale l'uomo aveva colpito volontariamente e rotto il finestrino dell'auto della donna".



Lo scooterista "voleva andarsene e, anche se ferito, ha rifiutato l’ambulanza continuando a offendere sia la donna che gli agenti con un atteggiamento molto aggressivo. L’uomo, sottoposto ai pretest per alcol e drug test, è risultato positivo a entrambi per cui è stato accompagnato a Careggi per gli accertamenti previsti in questo caso".

Se dovesse essere confermata la positività, le conseguenze a suo carico sarebbero pesanti. Ovvero una denuncia per guida in stato di ebbrezza (se il tasso alcolemico nel risultasse maggiore di 0,8 g/l) e un’altra per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, reato che prevede l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l'arresto da sei mesi ad un anno con sospensione della patente di guida da uno a due anni (o la revoca, se il centauro risultasse dagli accertamenti della Municipale colui che ha provocato il sinistro) e taglio di 10 punti patente, oltre alla confisca del veicolo di sua proprietà.