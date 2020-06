Incidente di notte in Lungarno Soderini: muore giovane centauro

Verso le 3,20 un 28enne residente a Sesto è caduto e scivolando è andato a sbattere contro un cantiere edile che è stato sequestrato

Incidente mortale stanotte in centro. A perdere la vita un giovane (G.M. del 1992) residente a Sesto Fiorentino. Il sinistro è avvenuto intorno alle 3.20 in lungarno Soderini.

Il giovane in sella a una motocicletta arrivato all’altezza di piazza di Cestello, per cause da accertare, è caduto e scivolando è andato a sbattere contro un cantiere edile. Inutile l'intervento dei sanitari.

Il lungarno è rimasto chiuso fino alle 7.15 circa. La salma è stata trasporta a Medicina Legale. In corso i rilevi per stabilire la dinamica da parte della Polizia Municipale e il sequestro del cantiere.