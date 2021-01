Incidente d'auto, Antonio Mazzeo in ospedale

ph Facebook Antonio Mazzeo

La macchina del presidente del Consiglio regionale è stata tamponata mentre si stava recando a Volterra

"Amiche e amici, a quanto pare dovrò fare un breve pit stop imprevisto Oggi, mentre stavamo andando a Volterra per sostenere la sua candidatura a Capitale Italiana della Cultura, un'auto ci ha tamponati in pieno e la giornata è finita con un bello spavento e un collare da tenere per quindici giorni per me e Raffaele! Cose che capitano, purtroppo, ma l'importante è che nessuno si sia fatto male seriamente e che ora siamo a casa. Vi mando un abbraccio "indolenzito" ma... pronto a ripartire! PS: Un grazie di cuore a tutto il personale medico e infermieristico dell'ospedale Lotti di Pontedera. Non che ce ne fosse bisogno, ma anche oggi ho avuto la conferma della qualità e della competenza dei nostri operatori sanitari".

Con queste parole, poco fa su Facebook, il presidente del Consiglio regionale toscano Antonio Mazzeo racconta la disavventura automobilistica di cui è stato vittima questo pomeriggio.

Subito da parte di colleghi ed amici numerosi messaggi di sostegno e solidarietà per Mazzeo che in questi primi mesi di legislatura si sta impegnando davvero tantissimo.