Incidente al piazzale Michelangelo: perde il controllo, auto si ribalta

La conducente è stata portata in ospedale in codice giallo, il bassotto che era con lei è stato estratto spaventato ma illeso

L'incidente questa mattina, per fortuna senza gravi conseguenze, al piazzale Michelangelo. Poco dopo mezzogiorno una donna in auto stava percorrendo il piazzale verso viale Galilei quando, all'altezza di viale Poggi, per cause da accertare ha perso il controllo.



La vettura si è ribaltata colpendo un lampione, una cabina telefonica e un cestino. La conducente, 79 anni, è stata portata in ospedale in codice giallo: all’interno anche un cane bassotto che è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto.

Non ci sono state ripercussioni sulla circolazione perché l’auto era al di fuori della carreggiata. La dinamica è al vaglio della Polizia Municipale.