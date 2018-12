Incendio nel palazzo occupato: sette persone in ospedale, due i minori

Evacuato lo stabile alla periferia di Firenze

A fuoco uno stabile occupato abusivamente, le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. Allontanate dieci persone, alcune sono finite in ospedale.



A seguito dell'incendio verificatosi nel palazzo di Viale Gori a Firenze sono state trasportate all'ospedale di Careggi sette persone.

Cinque adulti e due minori: una donna di 57 anni in codice giallo, un uomo di 29 anni in codice giallo, una donna di 30 anni in codice giallo, una donna di 44 anni in codice giallo, un uomo di 42 anni in codice giallo, un ragazzo di 15 anni in codice verde ed una ragazzina di 11 anni in codice verde quest'ultimi già trattati sul posto.