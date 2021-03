Intervento dei Vigili del Fuoco e traffico fortemente rallentato

Traffico fortemente rallentato questo pomeriggio in viale Belfiore per un intervento dei Vigili del Fuoco. È accaduto intorno alle 16.30 quando due squadre sono intervenute per un incendio scoppiato in un appartamento in piazzale di Porta a Prato occupando con i mezzi una corsia di viale Belfiore. Si sono quindi registrati rallentamenti alla circolazione per oltre un’ora.