Incendio lungo l’autostrada A1, poco dopo la galleria di Poggio Palina. La segnalazione è della Regione Toscana.

In funzione il sistema antincendi boschivi AIB della Regione Toscana con un elicottero regionale, squadre dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, volontari AIB, Vigili del Fuoco e Nucleo Carabinieri Forestale.Il tratto Panoramica dell’A1 è chiuso per permettere le operazioni in sicurezza. L’incendio è in contenimento.