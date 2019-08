Paura stamani in Borgo San Jacopo, vicino a Ponte Vecchio. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autoscala

Paura stamani in Borgo San Jacopo a Firenze a due passi da Ponte Vecchio: un incendio in un appartamento ha messo in pericolo l'incolumità di due ragazze all'interno ma il pronto intervento dei Vigili del Fuoco, arrivati con l'autoscala, le ha sottratte al pericolo salvandole.