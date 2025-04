Incendio al Galluzzo, interviene l'elicottero della Regione

GALLUZZO (FIRENZE) - Un incendio si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi al Galluzzo dalla parte opposta del parco e del viale Tanini. Il fuoco si è sprigionato, per cause da appurare, in un'area privata appena sopra il torrente Ema, un luogo fino a qualche tempo fa frequentato da alcune persone poi sfrattate.

La nuvola di fumo causata dall'incendio è stata di proporzioni notevoli, ed è stata vista da molto lontano.

È intervenuto l'elicottero antincendio della Regione Toscana oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine, sia carabinieri che polizia.

Nessun ferito, solo danni alle cose.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO