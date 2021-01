Evacuati precauzionalmente l’intero edificio e alcune palazzine vicine

Incendio nelle prime ore della giornata in un’abitazione al centro di Prato, in via Bologna nella zona di piazza Ciardi.

A causa delle fiamme, la cui origine è in fase di verifica, è crollata una parte del tetto e sono state soccorse due persone intossicate.

Sono stati evacuati precauzionalmente l’intero edificio e alcune palazzine vicine.

In corso dall'alba l’intervento dei vigili del fuoco e da altre squadre di soccorso.