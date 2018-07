Incendio a Casciana Terme

In arrivo un elicottero e una ruspa per chiudere l'evento

Il sistema regionale aib sta intervenendo in supporto ai vigili del fuoco per un grosso incendio di sterpaglie in prossimità di Casciana terme Pisa.



11 squadre di volontariato coordinate da un direttore operazioni, sono distribuite lungo il perimetro dell'incendio in opera di spegnimento e bonifica delle fiamme. In arrivo un elicottero e una ruspa per chiudere l'evento.



Allertata anche la protezione civile locale per eventuali evacuazione di case per il momento ancora non minacciate dalle fiamme