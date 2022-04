Inaugurato il 269° Anno Accademico dei Georgofili

"Solo attraverso la conoscenza, la ricognizione scientifica dei fenomeni che ci circondano, possiamo mettere in campo le migliori politiche con una visione al passo coi tempi, solo così possiamo ritrovare la rotta in questi tempi complicati e l'Accademia dei Georgofili deve essere la nostra bussola". Così la vicesindaca Alessia Bettini, intervenuta questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, alla cerimonia di inaugurazione del 269° Anno Accademico dei Georgofili. "Un onore portare i saluti dell'amministrazione a questa cerimonia in cui è protagonista la più antica istituzione pubblica al mondo che si occupa dei temi dell'agricoltura e della sostenibilità" ha proseguito la vicesindaca che poi ha ricordato il professor Giampiero Maracchi e il professor Franco Scaramuzzi, "due figure che ci mancano, per la loro sapienza, competenza, umanità e visione, valori che dobbiamo portare avanti anche noi, ognuno nelle proprie cariche e nei propri ruoli".

"In questo periodo storico ci siamo trovati ad affrontare un'emergenza climatica, che ancora non è finita ma anzi richiede tutti i nostri sforzi con urgenza, un'emergenza sanitaria, con la pandemia e adesso un'emergenza umanitaria con la guerra. Si tratta di sfide complesse, che prima non ci saremmo mai immaginati di dover fronteggiare, ma che richiedono una rinnovata capacità di unirci e fare squadra e questa è la più grande lezione che dobbiamo imparare da questi momenti. - ha sottolineato poi Bettini - Di fronte a problematiche globali complesse come tutte quelle attinenti all'ambiente e alla sostenibilità, il ruolo delle istituzioni deve essere prima di tutto quello di educare i cittadini, promuovere la divulgazione e la conoscenza soprattutto nelle giovani generazioni, trasmettere sempre di più un patrimonio prezioso di cultura e sapienza come quello custodito dall'Accademia dei Georgofili.

Sul fronte delle politiche e agricole e della zootecnia, possiamo dire che la nostra regione è sicuramente all'avanguardia, obiettivo è andare avanti su questa strada puntando su innovazione e ricerca, mettendo sempre al centro la scienza: per questo il lavoro dell'Accademia dei Georgofili è fondamentale per le sfide del futuro".