Natale a Firenze: la ruota panoramica al Parco delle Cascine

Firenze, venerdì 8 dicembre 2023- Il countdown per l’inizio delle feste è ufficialmente iniziato: casette nelle piazze, mercatini straordinari, villaggi in stile nordico, concerti e luminarie, Firenze in questo periodo dell’anno diventa ancora più incantevole e affascinante. La Città del Giglio è quel luogo dove i sogni diventano realtà e le favole diventano vita, è quel luogo perfetto dove trascorrere il giorno di Natale e festeggiare la notte più lunga e scoppiettante dell’anno.

Con il taglio del nastro di questa mattina, il sindaco di Firenze Dario Nardella ha inaugurato Florence Eye, l’imponente villaggio natalizio di Firenze che prende vita, per la sua terza edizione, in piazza Vittorio Veneto, all’ingresso del Parco delle Cascine.

Presenti all’inaugurazione di questa mattina, insieme al Sindaco, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessora Educazione, welfare e immigrazione Sara Funaro, l’Assessore Sviluppo economico, Turismo, Città metropolitana Giovanni Bettarini, l’Assessora Diritti e pari opportunità e sicurezza urbana Benedetta Albanese e l’Assessore Bilancio, commercio e attività produttive Federico Gianassi.

La ruota panoramica più alta d’Italia con i suoi 55 metri di altezza torna a disegnare lo skyline della città e rimarrà straordinariamente fruibile dall’8 dicembre 2023 al 10 giugno 2024. Insieme alla ruota, dall’8 dicembre al 15 gennaio, prendono vita una serie di attività più natalizie, come la grande pista di pattinaggio su ghiaccio pronta a far divertire grandi e piccini, sportivi e semplici appassionati. Alle due principali attrazioni si aggiungono poi anche il luminoso albero di Natale alto 11 metri e la slitta di Babbo Natale, ideata per far vivere una magica avventura natalizia grazie a degli speciali visori che permetteranno di “volare” sopra il villaggio di Babbo Natale.

Il Parco delle Cascine si trasforma così nel villaggio delle feste fiorentine con l’intento di accrescere lo spirito di comunità e di aggregazione all’interno del polmone verde della città. Particolare attenzione è riservata a bambini, giovani e famiglie grazie alle grandi attrazioni e alle altre attività che animeranno piazza Vittorio Veneto, un vero e proprio villaggio a tema natalizio.

In programma, il mercatino degli artigiani, un’area food dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande come caldarroste, crepes, vin brulè e dolciumi vari e infine, spettacoli circensi con acrobati di strada, rappresentazioni teatrali e animazioni per i più piccoli. Il tutto condito da arredi scenografici e addobbi natalizi per creare un’atmosfera calda e accogliente ma attenta alla sostenibilità ambientale: Florence Eye è infatti alimentato attraverso energia eolica e solare.

È Frisbi Energia, startup innovativa fiorentina ad alimentare Florence Eye e le attrazioni attigue. L’intero villaggio è alimentato con energia prodotta in Italia da impianti fotovoltaici ed eolici; Frisbi fornirà̀ l’energia necessaria non solo all’attività della ruota, ma di tutto il parco a tema, compresa la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

“Una doppia bellissima novità quest’anno per la ruota panoramica che si sposta alle Cascine - ha detto il sindaco Dario Nardella -, sia perché alla Fortezza abbiamo i lavori per il sotto-attraversamento, sia perché vogliamo dare un segnale: le Cascine sono dei fiorentini e ce le vogliamo riprendere. Lo facciamo anche con iniziative come questa, perché dove c’è cultura, dove ci sono le famiglie, c’è un vero presidio sociale come contrasto ai problemi della sicurezza.

L’altra novità è che questa ruota rimarrà per molto tempo, fino a giugno. Abbiamo deciso insieme alla sovrintendente Ranaldi e al sottosegretario Sgarbi di tenerla più a lungo, anche visto il successo degli ultimi due anni. Sarà un modo anche per attrarre i turisti fuori dal centro storico e spalmare i flussi fuori dalle aree tradizionali della città”.

Il progetto Florence Eye, si inserisce nel più ampio percorso di riqualificazione del Parco delle Cascine promosso dal Comune di Firenze, accompagnato da una serie di iniziative culturali e di intrattenimento in programma per il Natale 2023, l’Inverno 2024 e la Primavera 2024. Florence Eye è realizzato da The Wheel Srl, Runner Pizza, Mondobimbo Group Srl, Sicrea Srl e Secur&Secur Network Srl, con la media partnership di Radio Bruno, in collaborazione con Confartigianato Firenze.

DUE GRANDI ABETI DA 11 METRI DI PIAZZA DELLA SIGNORIA E PIAZZALE MICHELANGELO

Simboli di festa, pace, speranza ma anche di resilienza e vicinanza ai territori alluvionati che con grande difficoltà stanno tentando di rialzarsi. Arrivano dal distretto vivaistico di Pistoia, una delle province più colpite dalla calamità, i due maestosi abeti, alti 11 metri, allestiti in Piazza della Signoria e Piazzale Michelangelo dal Comune di Firenze e donati da Coldiretti Toscana in collaborazione con Giorgio Tesi Group e Regione Toscana. Ad accendere il grande albero di Piazza della Signoria, è stato il Sindaco di Firenze, Dario Nardella insieme alla Compagnia dei Babbo Natale.

Un momento, quello dell’accessione, vissuto da tanti cittadini e turisti che hanno scandito il count-down insieme al primo cittadino dando ufficialmente via al Natale. Suggestivo e spettacolare l’altro bellissimo esemplare a Piazzale Michelangelo che “illumina” la città dall’alto. L’albero è stato acceso dall’assessore comunale Benedetta Albanese. Alle accensioni ha partecipato la vice presidente ed assessora all’agroalimentare, Stefania Saccardi in rappresentanza della Regione Toscana.

Che Firenze sia una delle città più belle d’Italia e del mondo è cosa nota a tutti, il suo romanticismo, la sue bellezze architettoniche e la sua particolare atmosfera incanta ogni visitatore che sceglie di scoprirla. Se possibile, durante il periodo più scintillante dell’anno diventa ancora più bella ed emozionante: le luci degli addobbi si fondono all’unisono con i monumenti che incorniciano la città, il gigantesco albero illumina il Duomo, le luminarie fanno risplendere i lungarni e gli addobbi donano magia a tutte le vie del centro.

Se si decide di trascorrere nella città del giglio le vacanze di Natale e Capodanno, grazie alla ricca programmazione non si rimarrà delusi. In piazza Santa Croce si terrà il tradizionale mercatino di Natale, il Weihnachtsmarkt, si tratta di un mercatino in stile tedesco che quest’anno giunge alla sua 22^ edizione. 50 casette in legno riempiranno la piazza ricreando la tipica atmosfera teutonica, oltre a stand dedicati al cibo tipico della cultura tedesca, alle leccornie, alle decorazioni natalizie, all’artigianato e alle idee per i regali, sarà possibile incontrare Babbo Natale in persona in compagnia dei suoi piccoli aiutanti elfi nella sua celebre casetta.

Passeggiare tra le bancarella sarà come fare un viaggio nel gusto e nelle tradizioni a tutto tondo, sarà, inoltre, l’occasione giusta per acquistare oggetti unici, assaporare prodotti tipici della cucina Toscana e, perché no, riscaldarsi con una buonissima tazza di Vin Brulè.

La bella Firenze quest’anno è pronta ad accogliere anche un mercatino tutto nuovo ed inedito, si tratta del mercatino di Natale Nordico e si terrà in Piazza della Libertà: l’evento è stato ideato per favorire lo scambio interculturale tra Italia e Finlandia, passeggiare tra gli stand catapulterà i visitatori nell’atmosfera natalizia tipica delle terre nordiche, qui gli artigiani oltre ad esporre oggetti e decorazioni natalizie uniche, venderanno anche una selezione di articoli vintage del rinomato stile scandinavo insieme a prelibatezze e dolciumi squisiti. Vivere il periodo più bello dell’annoin un’ incantevole e suggestiva cornice come quella di Firenze significa immergersi in un’atmosfera fiabesca e incantata.

