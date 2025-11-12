In via Circondaria una follia da non sottovalutare

"Da anni, a Firenze, si susseguono senza sosta spaccate ai negozi, rapine, furti e violenze. Ieri, in pieno giorno, un negozio concessionario di moto e scooter, in via Circondaria, ha visto entrare in azione un uomo di origine africana che, brandendo un oggetto in metallo, ha sfondato le vetrine, per poi essere arrestato dai carabinieri. Il piano per la sicurezza annunciato dal sindaco Funaro è un bluff, uno specchietto per le allodole, come lo era il piano annunciato dal sindaco precedente, Nardella". Lo affermano il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, e il capogruppo a Palazzo Vecchio, Alberto Locchi, che stamattina sono andati sul posto per portare la loro solidarietà all'esercente.

"La questione della sicurezza a Firenze è certificata nell'Indice della criminalità 2024 del Sole 24 Ore - sottolineano Locchi e Stella -. Firenze è la seconda città in Italia per criminalità, dietro a Milano, e ha scavalcato persino Roma, con reati denunciati in aumento del 7% in un anno; quasi 60mila denunce in 12 mesi per rapina sono un dato sbalorditivo, in questo addirittura siamo primi in Italia. I numeri del Ministero dell'Interno certificano che in questa città la sicurezza non c'è, cittadini e negozianti sono abbandonati a loro stessi. E sinceramente troviamo patetico il tentativo degli amministratori Pd di dare la colpa al crack o al numero eccessivo di turisti, come qualcuno in Giunta ha fatto nei mesi scorsi".