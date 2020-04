In Toscana il 25 aprile e il 1 maggio sarà quasi tutto chiuso

Deroghe solo per farmacie, rivendite di giornali e per le consegne a domicilio di generi alimentari

L’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi ricorda che, in base ad una ordinanza regionale firmata dal presidente Enrico Rossi lo scorso 16 aprile, rimarranno chiusi tutti gli esercizi commerciali, mercati compresi, nella festività del 25 aprile e in quella del 1 maggio. In entrambe queste occasioni tutti gli esercizi commerciali, aree mercatali comprese, dovranno restare chiusi con deroghe solo per farmacie e rivendite di giornali e per le consegne a domicilio di generi alimentari.

Questa decisione della Regione è stata assunta, era stato spiegato, anche per evitare che in quei due giorni si possa verificare un diffuso afflusso di persone sia presso le strutture di vendita sia per le strade e per garantire il rispetto delle azioni di contenimento dell’emergenza, evitando quindi concentrazioni di persone e trasferimenti eccessivi.