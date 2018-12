In ricordo di Samb Modou e Diop Mor, uccisi a Firenze per mano fascista

Era il 13 dicembre 2011

Giovedì 13 dicembre, Firenze ricorda la strage fascista in cui nel 2011 persero la vita in Piazza Dalmazia Samb Modou e Diop Mor.

Il sindaco Dario Nardella invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia commemorativa delle 11 e 30.



Sono inoltre in programma due iniziative:

– 16:30, flash mob e coro multietnico CONFUSION in piazza Dalmazia per ricordare Samb Modou e Diop Mor, uccisi dall’estremista di destra Gianluca Casseri il 13 dicembre 2011

– 17:30, presso SMS di Rifredi, via Vittorio Emanuele II 303, proiezione del documentario “PRIGIONERI SULL’ISOLA” di Valerio Cataldi. Ingresso libero.

A seguire interverranno rappresentanti della comunità senegalese e di ospiti di centri Sprar e Cas



La Cgil fiorentina organizza le iniziative con Arci, Anpi, Rete Studenti Medi

Saranno presenti per la Comunità Senegalese:

Mor Sougou (uno dei feriti al mercato centrale)

Rokhaya Kene Mbengue (vedova di Samb Modou e Idy Diene)

Khaly Mbengue (componente associazione)

Saranno inoltre presenti:

Daniela Morozzi, attrice

Anna Meli, giornalista della Carta di Roma

L’occasione per affrontare il tema dell’accoglienza a Firenze dopo le recenti disposizioni ministeriali