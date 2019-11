In città senza permesso: multati 31 bus turistici

I controlli mirati effettuati dalle pattuglie dell’Autoparto in particolare sui lungarni Pecori Giraldi e Zecca Vecchia e in via Gabbuggiani

Trentuno pullman turistici multati perché privi del permesso di ingresso in città. È questo il resoconto di una serie di controlli mirati effettuati la scorsa settimana dalla Polizia Municipale nella cerchia dei viali, in particolare lungarni Pecori Giraldi e Zecca Vecchia e via Gabbuggiani.

Le pattuglie dell’Autoreparto hanno infatti fermato per accertamenti numerosi pullman e 31 mezzi sono risultati non in regola con la normativa sui bus turistici che prevede la richiesta di autorizzazione alla Sas e il pagamento di un ticket variabile anche in base del tasso di inquinamento del veicolo. Per tutti è scattata la sanzione da 83 euro.

Inoltre la Polizia Municipale ha trasmesso la segnalazione alla Sas per il recupero del credito dell’importo non pagato. Ai trasgressori verrà chiesto il pagamento del doppio della tariffa del permesso.