Impruneta, torna la Fiera di San Luca: 17-24 ottobre 2021

La millenaria Fiera di San Luca torna all'Impruneta da domenica 17 a domenica 24 ottobre. Otto giorni che segnano una ripartenza importante dopo lo stop imposto dal Covid nel 2020.

Quest'anno non ci sarà la tradizionale giornata dedicata al bestiame. Per entrare nell'area luna park serve il Green pass.

La festa è dedicata al patrono dell'Impruneta, San Luca evangelista la cui ricorrenza cade il 18 ottobre.

Queste le modifiche alla viabilità

PIAZZA ACCURSIO DA BAGNOLO

dalle ore 14.00 del giorno 16 ottobre 2021 fino alle ore 10.00 del 25 ottobre 2021,• nel tratto laterale della Piazza A. da Bagnolo compreso tra Via Mazzini e Via V. Veneto istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dagli assegnatari di posteggi e necessari per la vendita.

PIAZZA BUONDELMONTI

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 sino alle ore 21.00 del giorno 24 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di sosta, con rimozione forzata, a tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati dagli assegnatari di posteggi e necessari per la vendita e degli espositori.dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 alle ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2021 :

• istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli ad esclusione dei veicoli autorizzati per il carico/scarico merci dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dei veicoli di residenti e frontisti che potranno accedere dalle ore 18.00 alle ore 10.00 nei giorni feriali e dalle ore 20.00 alle ore 10.00 nei giorni festivi.

VIA DI CAPPELLO

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 alle ore 10,00 del giorno 25 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a tutti i veicoli nel tratto compreso tra via la Pira e via delle Fornaci.

VIA DELLA CROCE

dalle ore 7,00 del giorno 17 ottobre 2021 sino alle ore 10.00 del 25 ottobre 2021:

• inversione dell’attuale senso di marcia nel tratto compreso tra piazza Garibaldi e via della Fonte con direzione consentita verso via della Fonte.

VIA CAVALLEGGERI

dalle ore 7,00 del giorno 17 ottobre 2021 sino alle ore 10.00 del 25 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli, anche avvalendosi della rimozione forzata nel tratto compreso tra l’intersezione con piazza Buondelmonti ed il numero civico 4

VIA DI FABBIOLLE

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 alle ore 10.00 del 25 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra l’uscita del parcheggio e l’intersezione con piazza A. da Bagnolo.

VIA DEL FERRONE

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 alle ore 10.00 del 25 ottobre 2021:

• divieto di transito ai veicoli con portata superiore ai 3,5 t dall’intersezione con via delle Fornaci per i veicoli diretti verso piazza Accursio da Bagnolo eccetto i veicoli adibiti a trasporto pubblico locale.

VIA DELLE FORNACI

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 alle ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati a tutti i veicoli, ad esclusione del tratto lato numeri civici dispari, compreso fra il civico n. 49 fino alla cabina ENEL n° 1014

PIAZZA GARIBALDI

dalle ore 7.00 del 17 ottobre 2021 alle ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra il viale della Libertà e piazza Buondelmonti.

VIALE DELLA LIBERTÀ

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 alle ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2021:

• Revoca dell’attuale doppio senso di marcia ed istituzione del senso unico di marcia nel tratto compreso tra via Monsignor Binazzi e l’intersezione con piazza Garibaldi con direzione consentita verso piazza Garibaldi.

• Istituzione del divieto di transito ai mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore 3,5 t dall’intersezione con via Monsignor Binazzi verso piazza Garibaldi.

• Istituzione di spazi per la sosta riservata ai veicoli dei disabili, muniti di apposito contrassegno, posti nel tratto compreso fra via Monsignor Binazzi ed il numero civico 1, lato numeri civici dispari e dall’intersezione con via Monsignor Binazzi e l'intersezione con piazza Garibaldi lato numeri civici pari.

VIALE MAZZINI

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 alle ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli.

VIA PAOLIERI

dalle ore 7.00 del giorno 17 ottobre 2021 fino alle ore 21.00 del giorno 27 ottobre 2021:

• istituzione del divieto di transito a tutti i veicoli.

• istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli anche avvalendosi della rimozione forzata.

VIALE SAN LUCA

dalle ore 14.00 del giorno 16 ottobre 2021 fino alle ore 10.00 del 25 ottobre 2021:

• Chiusura dello svincolo che conduce all’ingresso di via Vittorio Veneto.

VIA V. VENETO

dalle ore 14.00 del giorno 16 ottobre 2021 alle ore 10.00 del giorno 25 ottobre 2021:

• istituzione del senso unico di marcia a tutti i veicoli con direzione consentita da Piazza A. da Bagnolo verso viale San Luca.

Intanto domani domenica 17 ottobre termina la fiera di Scandicci. Ci sarà come sempre quindi un giorno di concomitanza con l'Impruneta.