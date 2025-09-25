Impruneta, Festa dell’Uva 2025: provvedimenti di viabilità e sicurezza

Impruneta (Firenze) 25 settembre 2025 | Il Comune di Impruneta rende noto che in occasione della 99ª edizione della Festa dell’Uva, dal 27 al 29 settembre 2025 saranno in vigore provvedimenti specifici di viabilità e sicurezza, secondo le ordinanze N. 179 e 181 della Polizia Municipale.

Prove generali – sabato 27 settembre:

Piazza Buondelmonti: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 17:00 alle 23:59.Viale della Libertà (tra via Mons. Binazzi e Piazza Buondelmonti): divieto di transito dalle 19:00 alle 23:59 e divieto di sosta dalle 17:00 alle 23:59.Piazza Garibaldi (tratti verso Piazza Buondelmonti e via della Croce): divieto di sosta e transito nello stesso orario.Via della Croce: inversione del senso di marcia tra Piazza Garibaldi e Via della Fonte dalle 17:00 alle 23:59.

Giornata principale – domenica 28 settembre:

Piazza Accursio da Bagnolo: divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7:00 alle 21:00, inversione del senso di marcia verso via Vittorio Veneto; spazi riservati ai veicoli per trasporto handicap.Piazza Buondelmonti e Piazza Attilio Bandinelli: divieto di sosta e transito, pedoni autorizzati solo durante la sfilata o con biglietto.Vie principali (Viale della Libertà, Via Mazzini, Via Cavalleggeri, Via Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi e altre): divieto di transito e sosta dalle 7:00 alle 21:00, con rimozione forzata.Vie extraurbane (Via Imprunetana SP69 e SP70, Viale Aldo Moro, Via F. Paolieri): divieto di transito e sosta nei tratti interessati dai carri, orari variabili secondo il passaggio dei mezzi.Divieti su contenitori e sostanze: vietata vendita e somministrazione di bevande in vetro o lattina e uso di bombolette spray o dispositivi urticanti, con esenzione solo all’interno dei locali autorizzati.

Trasferimento carri e manifestazione “Le Camiciole” – lunedì 29 settembre:

Chiusura al transito e divieto di sosta nelle vie interessate dal passaggio dei carri, con orari variabili tra le 7:00 e le 21:00.Inversione del senso di marcia in Via Cavalleggeri e limitazioni in Piazza Buondelmonti, Piazza Garibaldi e Viale della Libertà tra le 20:00 e le 23:59 per la parodia dei rioni “Le Camiciole”.Sono esonerati dai divieti i mezzi di soccorso, delle forze di polizia e i veicoli autorizzati, purché non arrechino intralcio alla circolazione. Il Comando di Polizia Municipale e l’Ente Festa dell’Uva garantiranno il presidio e l’apposizione della segnaletica temporanea.